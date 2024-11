Ingredienti per la pasta con zucca e gorgonzola

Per preparare questo delizioso primo piatto, avrai bisogno di pochi ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve:

300 g di pasta corta (come penne o rigatoni)

400 g di zucca

150 g di gorgonzola dolce

1 cipolla piccola

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Parmigiano grattugiato (facoltativo)

Preparazione della zucca

Inizia la preparazione della pasta con zucca e gorgonzola tagliando la zucca a cubetti. In una padella, scalda un filo d’olio e aggiungi la cipolla tritata finemente. Fai soffriggere fino a quando la cipolla diventa trasparente. Aggiungi i cubetti di zucca e cuoci a fuoco medio per circa 10-15 minuti, fino a quando la zucca risulta tenera. A questo punto, puoi frullare la zucca cotta fino a ottenere una crema liscia. Se necessario, aggiusta di sale e pepe.

Cottura della pasta e mantecatura

Nel frattempo, porta a ebollizione una pentola d’acqua salata e cuoci la pasta seguendo le istruzioni riportate sulla confezione. Una volta cotta, scolala e conserva un po’ di acqua di cottura. Unisci la pasta alla crema di zucca nella padella e mescola bene. Se la crema risulta troppo densa, aggiungi un po’ di acqua di cottura per ottenere la consistenza desiderata. Infine, aggiungi i cubetti di gorgonzola e mescola fino a quando non si sciolgono, creando un condimento cremoso e avvolgente.

Valori nutrizionali e benefici della zucca

La zucca è un ortaggio molto apprezzato per le sue proprietà nutritive. È ipocalorica e ricca di fibre, rendendola ideale per chi desidera mantenere una dieta equilibrata. Inoltre, è una fonte preziosa di caroteni e vitamina A, che contribuiscono alla salute della pelle e della vista. La presenza di vitamina C, fosforo, magnesio e potassio la rende un alimento completo e benefico per il nostro organismo. Consumare piatti a base di zucca durante l’autunno e l’inverno non solo è un piacere per il palato, ma anche un modo per prendersi cura della propria salute.