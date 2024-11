Il maestro gelatiere Bang Gai conquista Palermo

Lo Sherbeth festival di Palermo ha visto trionfare il maestro gelatiere Bang Gai, titolare della gelateria “Sette” di Hangzhou, che ha conquistato il primo posto con un gelato innovativo e ricco di significato. La sua creazione, intitolata “Lemon Tree”, è un omaggio non solo alla Sicilia, ma anche alla tradizione culinaria cinese, da cui proviene il maestro. Gai ha dichiarato: “Il gusto che abbiamo scelto è stato ispirato dal fatto di essere venuti qui in Sicilia grazie a Sherbeth Festival”.

Un gelato che racconta una storia

La vera sorpresa del gelato di Gai e della moglie Ivy Li è l’uso dell’aquilaria, una pianta speziata antica tipica del sud della Cina, utilizzata nella medicina tradizionale. “Abbiamo scelto di abbinare alla base del nostro gelato il limone, il frutto siciliano che preferiamo”, hanno spiegato i vincitori. Questo abbinamento non solo celebra la Sicilia, ma crea un ponte tra due culture gastronomiche diverse, rendendo il gelato un’esperienza unica e memorabile.

Le altre creazioni italiane in gara

Nonostante la vittoria di Gai, l’Italia ha dimostrato di avere molto da offrire nel campo del gelato artigianale. Alessia Palmitessa e Giacomo Banchini, della Cioccolateria di Parma, hanno conquistato la medaglia d’argento con il loro gelato “fior di cascara”, un fiordilatte infuso con bucce di fave di cacao, dolcificato con zucchero di canna e arricchito con un fiore di tagete minuta. Questa creazione è stata variegata con gel di mucillagine ottenuto dalla fava di cacao e cioccolato Equador 80%, dimostrando la versatilità e la creatività degli artigiani italiani.

Il bronzo va a Sorbolo

Il terzo gradino del podio è stato conquistato da Riccardo Primiani della gelateria pasticceria Da Teo di Sorbolo, che ha presentato un gelato a base di cascara, ovvero le bucce fermentate del caffè, infuso in latte e panna. Questo gelato è stato ulteriormente arricchito con miele di alianto e pepe di andaliman, creando un mix di sapori che ha colpito la giuria. La presenza di ingredienti locali e la creatività nella preparazione hanno reso questa creazione degna di nota.

Un festival che celebra la tradizione e l’innovazione

Lo Sherbeth festival di Palermo non è solo una competizione, ma una celebrazione del gelato artigianale in tutte le sue forme. Quest’anno, il festival ha messo in luce l’importanza di unire tradizione e innovazione, portando alla ribalta gelatieri che sanno raccontare storie attraverso i loro gusti. La vittoria di Bang Gai è un chiaro esempio di come il gelato possa diventare un veicolo di cultura e tradizione, capace di unire diverse parti del mondo in un’unica esperienza sensoriale.