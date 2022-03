Pasta con crema di broccoli, alici, nocciole e pompelmo: ricetta sana

Descrizione

La pasta con crema di broccoli, alici, nocciole e pompelmo è un invitante primo piatto, irresistibilmente cremoso, aromatico e ricco di gusto. Si prepara in soli 30 mintui con ingredienti semplici e genuini, come i broccoli (che potete acquistare sia freschi che surgelati), i filetti di alici sott’olio e la granella di nocciole tostate, che regala al piatto una gradevole nota croccante. Fatela assaggiare ai vostri ospiti in un’occasione speciale: il successo è assicurato!