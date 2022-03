Sgombro alla piastra con finocchi e mandarini: ricetta leggera

Descrizione

Lo sgombro alla piastra con finocchi e mandarini è un secondo piatto leggero e saporito, molto semplice da preparare e adatto a una cena in famiglia o con amici. Ricco di omega 3 e proteine, lo sgombro è pesce azzurro dalle carni tenere e saporite, ottimo da servire anche in insalata o come antipasto. Lasciatevi tentare da questa invitante proposta, dal profumo fresco e aromatico.