Descrizione

La pasta con crema di ceci e rucola è un invitante primo piatto vegano e saporito, ottimo da portare in tavola anche come piatto unico. La rivisitazione di un grande classico, la pasta con legumi, in una veste cremosissima e invitante che conquisterà anche i più piccoli. Il gusto delicato dei ceci, unito al sapore intenso e piccante della rucola: un binomio stuzzicante, che vi delizierà dal primo all’ultimo assaggio.