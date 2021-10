Descrizione

Le girelle di pollo sono un gustoso secondo piatto che piace a grandi e piccoli, ottimo da servire nelle occasioni speciali, ma non solo. Queste girelle farcite con prosciutto e formaggio così facili e veloci da preparare che potrete portarle in tavola ogni qualvolta vorrete cucinare del petto di pollo in modo sfizioso e originale. Provatele con un contorno di patate al forno o con una leggera insalata.