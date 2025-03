Ingredienti per i peperoni farciti

Per preparare i peperoni farciti con tonno, avrai bisogno di pochi ingredienti freschi e genuini. Ecco cosa ti serve:

4 peperoni rossi

200 g di tonno sott’olio sgocciolato

100 g di acciughe sott’olio

2 uova sode

1 cucchiaio di capperi

Olio extravergine d’oliva

Pepe nero q.b.

Sale q.b.

Preparazione del ripieno

Inizia la preparazione lessando le uova in acqua bollente per circa 10 minuti. Una volta cotte, raffreddale sotto acqua corrente e sbucciale. In una ciotola, unisci il tonno, le acciughe e i capperi, mescolando bene per amalgamare i sapori. Aggiungi le uova sode tritate e un filo d’olio extravergine d’oliva. Mescola fino a ottenere un composto omogeneo e cremoso. Se desideri un ripieno più delicato, puoi sostituire le uova con ricotta di pecora, rendendo il tutto più vellutato.

Farcitura e cottura dei peperoni

Prendi i peperoni e lavali accuratamente. Taglia la parte superiore e rimuovi i semi all’interno. Riempi i peperoni con il ripieno preparato, premendo leggermente per compattarlo. Disponi i peperoni in una teglia e condisci con un filo d’olio e una spolverata di pepe nero. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 30-35 minuti, fino a quando i peperoni saranno teneri e leggermente dorati. Puoi anche arrostirli per un sapore più intenso.

Varianti e consigli di servizio

Questa ricetta è molto versatile e puoi personalizzarla secondo i tuoi gusti. Ad esempio, puoi aggiungere olive taggiasche tritate o una spolverata di scorza di limone grattugiata per un tocco agrumato. I peperoni farciti possono essere serviti caldi o freddi, rendendoli perfetti per un buffet o un aperitivo estivo. Conserva i peperoni in frigorifero e gustali anche il giorno dopo: il sapore si intensificherà e saranno ancora più deliziosi.