Un dolce amato da tutti

I brownies sono un dolce iconico, originario degli Stati Uniti, che ha conquistato il cuore di molti. Questi quadrotti morbidi di cioccolato sono perfetti per ogni occasione, dalla colazione alla merenda, fino al brunch. La loro versatilità e il loro sapore intenso li rendono irresistibili. Oggi, vi proponiamo una variante innovativa: i brownies ai pistacchi e avocado, una ricetta che non solo è deliziosa, ma anche più leggera grazie all’assenza di burro.

Ingredienti e preparazione

Per preparare questi brownies, avrete bisogno di pochi ingredienti semplici ma di alta qualità. La ricetta prevede l’uso di polpa di avocado al posto del burro, che conferisce una consistenza morbida e umida, senza compromettere il sapore. Gli ingredienti principali includono:

2 avocado maturi

150 g di zucchero

130 g di farina

80 g di cioccolato fondente

70 g di pistacchi tritati

1 cucchiaino di lievito

2 cucchiai di rum

Fiocchi di sale per decorare

Iniziate sbucciando gli avocado e frullandoli fino a ottenere una crema liscia. In una ciotola, amalgamate le uova con lo zucchero, quindi unite l’avocado frullato. Setacciate la farina con il lievito e incorporatela al composto, mescolando bene. Sciogliete il cioccolato fondente a bagnomaria e aggiungetelo al composto, insieme al rum. Infine, unite i pistacchi tritati, riservandone una parte per la decorazione finale.

Cottura e presentazione

Rivestite una teglia quadrata con carta da forno e distribuitevi la metà dei pistacchi tritati. Versate il composto di brownies nella teglia e completate con i pistacchi rimanenti. Infornate a 180 °C per circa 35 minuti. Una volta cotti, lasciate raffreddare i brownies nella teglia. Prima di servire, insaporite con fiocchi di sale e decorate con polvere di pistacchio per un tocco finale elegante. Questi brownies non solo sono un piacere per il palato, ma anche un’opzione più sana per chi cerca di ridurre il consumo di burro.