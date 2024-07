Descrizione

Il pico del gallo è una tipica salsa di pomodori, peperoni verdi e peperoncino tipica della cucina messicana, che prende il nome dall’usanza di consumare questa pietanza direttamente con le mani. La ricetta originale semplice si contraddistingue per la sua versatilità: viene servita come contorno o condimento per tortillas, tacos e altri piatti tipici, come la ceviche.