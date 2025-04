Un nuovo capitolo per la cucina siciliana

Pino Cuttaia, chef di fama internazionale e due stelle Michelin, ha deciso di espandere il suo impero gastronomico aprendo un nuovo ristorante Uovodiseppia a Palermo. Dopo il successo ottenuto con la prima insegna milanese, Cuttaia si prepara a portare la sua visione della cucina mediterranea nel cuore della Sicilia. Questo nuovo locale non solo rappresenta un’opportunità per i palermitani di gustare piatti unici, ma anche un’importante ricaduta economica per il territorio.

Una collaborazione vincente

La sinergia tra Cuttaia e i fratelli Borgia, Saverio e Vittorio, è già collaudata e promette di portare a Palermo un’esperienza culinaria di alto livello. I Borgia, noti imprenditori nel settore della ristorazione, hanno già dimostrato la loro capacità di gestire progetti di successo, come Bioesserì e Molo Sant’Erasmo. La loro esperienza, unita alla creatività di Cuttaia, è destinata a creare un ristorante che non solo soddisferà i palati, ma contribuirà anche alla rinascita di un’area storica della città.

Un ambiente unico e accogliente

Il nuovo Uovodiseppia sorgerà negli spazi dell’ex Hotel Firenze, ora trasformato in boutique hotel Locanda Santamarina. Questa location, con una terrazza panoramica che offre una vista spettacolare sul Teatro Massimo, sarà in grado di accogliere fino a novanta ospiti, creando un’atmosfera intima e raffinata. L’apertura è prevista per il 14 maggio e, oltre a portare la cucina siciliana al centro della scena, il progetto prevede anche l’assunzione di quindici nuovi dipendenti, un segnale positivo per l’occupazione locale.

Un progetto che guarda al futuro

Oltre all’apertura del ristorante, il progetto Uovodiseppia a Palermo include un piano di riqualificazione dell’area circostante, frutto della collaborazione tra la famiglia Gargiulo e il Comune di Palermo. Mentre i Gargiulo si occupano della cura degli spazi esterni, le istituzioni lavorano per rendere la zona più accessibile e vivibile, attraverso la pedonalizzazione. Questo approccio integrato non solo migliorerà l’estetica del quartiere, ma stimolerà anche altre attività commerciali, contribuendo a un rilancio economico più ampio.