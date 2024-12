La quarta tappa del Pivetti in Pizzeria Challenge

La quarta tappa del Pivetti in Pizzeria Challenge si è svolta nella storica provincia di Napoli, un luogo emblematico per la tradizione della pizza. Sei pizzaioli si sono sfidati in un evento che ha messo in risalto non solo le loro abilità culinarie, ma anche la loro capacità di raccontare la propria arte. Il premio della critica, assegnato in base a criteri come l’impasto, gli abbinamenti e la comunicazione, ha reso la competizione ancora più avvincente.

Un format innovativo per la valorizzazione della pizza

Il Pivetti in Pizzeria Challenge è un’iniziativa nata dalla collaborazione tra Garage Pizza e Dissapore, con l’obiettivo di mappare le pizzerie più interessanti d’Italia. Questo format ha già selezionato 21 pizzerie di Napoli e delle zone limitrofe, creando un percorso che celebra la cultura della pizza. Ogni tappa del challenge offre ai pizzaioli l’opportunità di mettersi in gioco, presentando la propria ricetta rappresentativa a una giuria di esperti.

Carmine Prisco trionfa nella sfida

Alla fine della competizione, il titolo di vincitore è andato a Carmine Prisco della pizzeria Lombardi a Santa Chiara. La sua vittoria non solo gli consente di accedere alla finale per diventare Brand Ambassador di Molino Pivetti, ma rappresenta anche un riconoscimento per il suo impegno e la sua passione per la pizza. Gli altri partecipanti, tra cui Pasquale Lancelotti della pizzeria Uànema e Alfonso Esposito della pizzeria omonima, hanno dimostrato grande talento e creatività, contribuendo a rendere l’evento memorabile.

Un’opportunità per raccontare la propria storia

Il Pivetti in Pizzeria Challenge non è solo una competizione, ma anche un’occasione per i pizzaioli di condividere la loro storia e le loro scelte tecniche. Ogni partecipante ha avuto la possibilità di presentare una pizza che rappresenta la propria filosofia di impasto e abbinamento, creando un legame tra tradizione e innovazione. Questo approccio ha reso l’evento un’esperienza unica, immersa nell’atmosfera autentica delle pizzerie, lontano dai contesti formali di convegni o fiere.