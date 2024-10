Pizza al padellino e farinata: la tradizione gastronomica di Torino

La pizza al padellino e la farinata rappresentano due pilastri della gastronomia torinese, simboli di una tradizione che affonda le radici negli anni ’50. La pizzeria Cecchi, un nome leggendario nella città, ha saputo mantenere viva questa eredità, evolvendo nel tempo senza dimenticare le proprie origini. La storia di Cecchi è un racconto di passione e dedizione, che ha visto il passaggio di generazione in generazione, portando avanti un format che continua a riscuotere successo.

Un locale rinnovato per una tradizione senza tempo

Nel 2023, la sede di via Madama Cristina ha subito un restyling completo, mantenendo però l’atmosfera popolare che ha sempre contraddistinto il locale. Con un design moderno e accogliente, il ristorante offre un ambiente ideale per famiglie e gruppi di amici. La ristrutturazione ha portato a un incremento dei coperti, con un dehor ben protetto, rendendo il locale fruibile anche nei mesi invernali. Tuttavia, alcuni clienti potrebbero avvertire la mancanza di quel fascino un po’ vintage che caratterizzava il luogo prima del restyling.

Il menu: tradizione e innovazione

Il menu di Cecchi è un viaggio attraverso oltre 50 varietà di pizza, tutte preparate con ingredienti freschi e di qualità. I prezzi sono accessibili, con una margherita a soli 4,50 euro. La farinata, proposta in diverse varianti, rimane un antipasto molto apprezzato. Tuttavia, nonostante la qualità degli ingredienti, alcuni piatti potrebbero risultare meno saporiti di quanto ci si aspetterebbe. La pizza al padellino, pur mantenendo una cottura perfetta, potrebbe beneficiare di una maggiore abbondanza di condimenti per esaltare i sapori.

Un’esperienza gastronomica da non perdere

Visitare Cecchi significa immergersi in una tradizione gastronomica che ha saputo adattarsi ai tempi moderni. La pizza al padellino, con la sua base morbida e gustosa, è un’esperienza da provare, così come la farinata, che, sebbene possa risultare un po’ secca, rappresenta un antipasto tipico della cucina torinese. Nonostante alcune critiche sui condimenti, la pizzeria rimane un punto di riferimento per chi desidera assaporare la vera pizza torinese. La combinazione di storia, qualità e un ambiente accogliente rende Cecchi un locale da visitare per tutti gli amanti della buona cucina.