Un’idea insolita per il Natale

Pizza Hut ha recentemente lanciato un prodotto che ha suscitato curiosità e scetticismo: un vino al gusto pizza, denominato Tomato Wine. Questa proposta, che si distacca dalle tradizionali bottiglie di vino, è stata creata in collaborazione con la Just Beyond Paradise Winery del Kansas. Con un prezzo di venticinque dollari a bottiglia e un acquisto minimo di due, il Tomato Wine si presenta come un regalo originale per le festività natalizie. Ma a chi è realmente destinato?

Un vino che non è vino

È interessante notare che il Tomato Wine non è prodotto da uva, ma da pomodori infusi con basilico. Questa scelta ha sollevato interrogativi sulla definizione stessa di vino. Le note di degustazione promettono sentori che ricordano la crosta di una pizza perfettamente cotta, ma resta da vedere se questa combinazione di sapori possa realmente soddisfare i palati più esigenti. La proposta di Pizza Hut sembra voler rompere gli schemi, ma la domanda rimane: è davvero un’idea vincente?

Un regalo per stimolare la conversazione

Pizza Hut promuove il Tomato Wine come un modo per accendere il divertimento e stimolare la conversazione durante le festività. L’azienda ha creato anche un set regalo che include una bottiglia di vino, due calici brandizzati e un cavatappi, il tutto confezionato in un packaging che ricorda un cartone da pizza. Questa attenzione ai dettagli potrebbe attrarre i fan del marchio, ma il vero test sarà la reazione del pubblico. Sarà questo vino al gusto pizza un successo o un flop? Solo il tempo potrà dirlo.