Ingredienti semplici per biscotti deliziosi

I biscotti con farina di avena e nocciole sono un’ottima scelta per chi cerca un dolce sano e gustoso. Grazie alla combinazione di avena e nocciole, questi biscotti non solo soddisfano il palato, ma offrono anche numerosi benefici nutrizionali. L’avena è nota per le sue proprietà benefiche: è ricca di fibre e proteine, contribuendo a un rilascio lento di energia, ideale per iniziare la giornata con carica. Le nocciole, d’altro canto, apportano un’ulteriore dose di proteine e grassi sani, rendendo questi biscotti una vera e propria fonte di energia.

Preparazione dei biscotti: un processo facile e veloce

Preparare questi biscotti è un gioco da ragazzi. Iniziate mescolando la farina di avena con lo zucchero e il burro fuso, fino a ottenere un composto omogeneo. Aggiungete le nocciole tritate e, se desiderate, un pizzico di scorza di limone per un tocco di freschezza. Formate delle palline e disponetele su una teglia rivestita di carta forno. Non dimenticate di schiacciarle leggermente per dare la forma tipica dei biscotti. Cuocete in forno preriscaldato a 180°C per circa 15-20 minuti, fino a quando non saranno dorati e fragranti.

Versatilità dell’avena in cucina

La farina di avena è un ingrediente estremamente versatile, utilizzabile in molte preparazioni. Oltre ai biscotti, è perfetta per realizzare pancake soffici e porridge cremosi. L’avena può essere impiegata anche nella panificazione, conferendo al pane un aspetto rustico e un sapore unico. Se siete amanti della cucina salata, provate a utilizzare i fiocchi di avena per preparare porridge salati, come quello alla zucca o al pomodoro e basilico. Queste ricette sono facili e veloci, perfette per un pasto nutriente e soddisfacente.

Conservazione e suggerimenti per la preparazione

I biscotti con farina di avena e nocciole possono essere conservati per circa una settimana, meglio se riposti in una scatola di latta o in un barattolo di vetro a chiusura ermetica. Se non trovate la farina di avena, potete facilmente frullare i fiocchi d’avena fino a ottenere una consistenza fine. Non preoccupatevi se alcuni fiocchi rimangono interi; anzi, daranno ai vostri biscotti un aspetto rustico e appetitoso. Per un tocco croccante, potete cospargere la superficie dei biscotti con granella di nocciole prima di infornarli.