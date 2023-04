È lei la regina delle pizze: la Margherita napoletana, dai bordi alti a cornicione, soffice e sottile al centro, preparata a regola d’arte secondo l’antica tradizione campana con un impasto a lunga lievitazione, gustoso e digeribile. Cercate una pizzeria a Milano in cui poter assaporare un’autentica pizza napoletana, potendo scegliere tra decine di condimenti diversi e spendendo una cifra tutto sommato abbordabile? Uno dei punti di riferimento tra le pizzerie milanesi, per chi preferisce la napoletana alla classica pizza bassa e croccante, è senz’altro Pizzium: una catena di pizzerie fondata nel 2017 da Stefano Saturnino e Nanni Arbellini, presente in tutta Italia con 36 punti vendita, di cui 10 solamente a Milano.

Pizzium: menù e prezzi

Pizzium nel suo menù propone un’ampia varietà di pizze napoletane, ma non solo: è possibile ordinare anche antipasti, insalate e piatti tipici della cucina italiana, come lasagne, cotolette, salsiccia e friarielli, parmigiana e polpette. Il prezzo per i piatti della categoria “Semplici e Buoni” parte da 4 euro per delle semplici patate con ricotta salata e arriva fino a 12 euro per i piatti più elaborati con la treccia di bufala alla pizzaiola.

Oltre alle pizze, nel menù di Pizzium è presente un’altra gustosa specialità tipica della cucina napoletana: il panuozzo (o saltimbocca napoletano), rinominato Panuozzum e proposto in diverse varianti.

Pizze & Panuozzum

Nel menù di Pizzium sono presenti le pizze tradizionali più amate di sempre, come la Marinara, la Margherita e la Napoli, ma anche la Bufalina e la Salsiccia e Friarielli. Il prezzo varia da 6 euro a 11 euro.

Oltre alle pizze classiche, Pizzium propone una selezione di 20 pizze regionali, condite con ingredienti tipici di ogni Regione. Il prezzo varia in base al condimento: si parte da un minimo di 10 euro, fino a un massimo di 14 euro, come per la Pugliese con datterini gialli, capocollo di maialino, burrata pugliese, olive denocciolate e taralli sbriciolati.

Per gustare un Panuozzum si spendono dai 7 euro a 9 euro. Si può scegliere tra diversi condimenti: mortadella IGP e stracciatella pugliese, oppure Prosciutto crudo San Daniele e mozzarella di bufala se si amano i salumi, mentre se si preferisce un ripieno più rustico si può optare per le polpette di manzo con pomodori pelati, Grana Padano e basilico, o per il Panuozzum con parmigiana di melanzane.

Antipasti e insalate

Come antipasto si può scegliere tra una ricca varietà di bruschette (circa 4 euro), per il classico mix di salumi con pane fatto in casa, oppure per il tagliere di focaccia farcita (10 euro).

Per un’insalata si spendono 10 euro e si può scegliere tra 3 proposte gourmet diverse: con tonno, vegetariana in stile pugliese o con pollo in stile Ceasar Salad.

Pizzium a Milano: dove si trova?

Pizzium è presente a Milano con 10 punti vendita ai seguenti indirizzi:

via Procaccini 30

via Rembrandt 2

via Buonarroti 3

via Anfossi 1

viale Tunisia 6

via Pola 11

viale Andrea Dori 17

via Solari 41

via Arco 1

via Vigevano 33

Le pizzeria aprono dal lunedì al giovedì dalle 12:30 alle 14:30 e dalle 19:00 alle 23:00, mentre nel fine settimana dalle 12:30 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 23:30.

Alcuni punti vendita osservano degli orari di apertura più estesi, dunque vi consigliamo di consultare il sito ufficiale, dal quale potete effettuare anche la prenotazione, selezionando il punto vendita, l’orario e il numero di persone (fino a 8).