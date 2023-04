Muffin salati sofficissimi: ricetta per Bimby facile e veloce

Descrizione

Avete mai provato i muffin in versione salata? Si preparano in pochi minuti e possono essere gustati in ogni momento della giornata, sia come snack, sia come antipasto o aperitivo. Così come i classici muffin dolci, anche i muffin salati possono essere preparati in tantissimi modi diversi, aggiungendo verdure, salumi, formaggi o delle semplici spezie ed erbe per aromatizzare l’impasto. Oggi vi proponiamo la ricetta per Bimby dei deliziosi muffin salati con pancetta: sofficissimi e sfiziosi, ottimi da gustare anche durante un picnic di primavera.