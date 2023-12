Plumcake senza uova: 10 ricette facili e veloci. Il plumcake è un dolce inglese a base di farina, uova, zucchero, burro e condito con frutta secca, marmellata o cioccolato, ma se eliminiamo le uova dagli ingredienti e facciamo un plumcake senza uova? Nel corso degli anni la ricetta originale del plumcake è stata stravolta, sono stati aggiunti tanti ingredienti come le spezie ed i liquori ed altri sono stati tolti, come appunto le uova. Il plumcake senza uova non è affatto una missione impossibile, anzi con le giuste ricette e le corrette dosi, si ottiene un plumcake senza uova con poche calorie e decisamente gustoso. Basta provare una delle 10 ricette facili e veloci di plumcake senza uova.

Plumcake senza uova: 10 ricette facili e veloci

Togliere le uova per realizzare un plumcake senza uova, non implica mancanza di gusto e di sapore, anzi, vuol dire dar vita ad un dessert ipocalorico, perfetto per la colazione o la merenda. Ecco alcune regole di base, per preparare un plumcake da leccarsi le dita.

Lo stampo ideale per cuocere il plumcake è quello in metallo, antiaderente, da imburrare bene prima di cuocervi il dolce. L’ideale sono gli stampi da non più di 30 cm di lunghezza.

. La cottura del plumcake non è unica: ogni forno ha la sua potenza, e per verificare che il plumcake sia davvero ben cotto è importante non dimenticare la famosa prova dello stecchino.

Plumcake senza uova: la ricetta light

Plumcake senza uova light, con la ricetta giusta non è assolutamente una missione impossibile, cucinare un dolce gustoso ma con poche calorie. Addio uova e burro e benvenuto dessert ipocalorico. I più golosi possono aggiungere al composto il cacao amaro, povero di calorie ma ricco di gusto e di proprietà benefiche, prima di infornare.

Ingredienti

350 gr di farina

200 gr di zucchero di canna grezzo

200 gr di acqua

80 gr di olio di semi

una bustina di lievito vanigliato specifico per i dolci

Procedimento

Setacciare e mettere in una ciotola la farina ed il lievito vanigliato per dolci. Aggiungere lo zucchero, l’acqua e gradualmente l’olio di semi. Mescolare per amalgamare bene il composto, fino ad ottenere un composto cremoso. Oliare bene lo stampo del plumcake. Versare il composto all’interno dello stampo. Cuocere in forno preriscaldato per 45 minuti a 160 gradi. Far raffreddare, togliere dallo stampo e spolverare con lo zucchero a velo.

Plumcake senza uova alla ricotta

Il Plumcake alla ricotta senza uova è un dolce soffice e leggero, ideale per la colazione e la merenda. Senza uova, senza burro e senza olio ma arricchito con gocce di cioccolato.

Ingredienti

200 gr. di ricotta

250 gr. di farina

1 bustina di vanillina

50 gr. di gocce (o scaglie) di cioccolato

50 gr. di latte (o acqua)

150 gr. di zucchero

1 bustina di lievito per dolci

Procedimento

In una ciotola lavorare la ricotta. Unire lo zucchero e amalgamare bene. Unire la vanillina, il latte, la farina e il lievito. Mescolare bene il tutto. Il composto deve risultare sodo e appiccicoso. Unire le gocce di cioccolato. Rivestire uno stampo da plumcake con carta da forno o imburrare o infarinare. Mettere il composto all’interno dello stampo. Livellare bene e infornare in forno caldo a 180°. Lasciare cuocere per circa 40-45 minuti. Verificare la cottura con uno stecchino. Sfornare e lasciar raffreddare. Spolverizzare con zucchero a velo

Plumcake senza uova allo yogurt



Il Plumcake senza uova allo yogurt è l’ideale per colazione ma anche per una sana merenda. Può essere arricchito con delle gocce di cioccolato fondente o dell’uvetta. Può essere anche glassato con del cioccolato fondente fuso e delle scorzette di arancia caramellate.

Ingredienti

1 vasetto di yogurt bianco cremoso (i vasetti si intendono quelli dello yogurt da 50 grammi)

2 vasetti di zucchero

1 vasetto di olio di semi

3 vasetti di farina

1 vasetto di latte (o più)

1 bustina di lievito per dolci

scorza grattugiata di un limone o di un’arancia

zucchero a velo qb

Procedimento

Versare in una ciotola lo yogurt e lo zucchero Mescolare ed aggiungere il latte e l’olio intervallandoli con la farina setacciata con il lievito, il sale e la scorza di limone. Mescolare bene fino ad ottenere un composto omogeneo e privo di grumi. Nel caso in cui il composto dovesse risultare troppo denso unire ancora poco latte. Versare in uno stampo da plumcake rivestito di carta forno e cuocere in forno caldo a 180 °C per circa 35-40 minuti. Lasciar raffreddare prima di aggiungere eventuale cioccolato fondente

Plumcake senza uova alla vaniglia

Il plumcake senza uova alla vaniglia si prepara in due secondi, è sofficissimo e perfetto per preparare un dolce per la colazione. Si tratta inoltre di un plumcake senza burro, che è possibile aromatizzare a piacere. Si tratta inoltre di un plumcake senza burro, che è possibile aromatizzare a piacere. In questa versione è stata scelta l’essenza di vaniglia, ma è possibile utilizzare anche buccia d’arancia, limone o sostituire 30g di farina con altrettanto cacao per avere un dolce ancora più goloso.

Ingredienti

270 g di farina

250 ml di yogurt

120 g di latte

120 g di olio di semi

140 g di zucchero

16 g di lievito per dolci

essenza di vaniglia

Procedimento

In una ciotola mescolare olio, latte, zucchero, essenza di vaniglia e yogurt. Aggiungere farina e lievito setacciati. Mescolare fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo. Versare in uno stampo per plumcake lungo 30 cm, rivestito con carta da forno o imburrato. Cuocere in forno preriscaldato ventilato a 170° per circa 30-40 minuti. Lasciar raffreddare coprendo con un panno prima di sformare e servire.

Plumcake senza uova alla marmellata

Il plumcake senza uova alla marmellata può essere preparato in un’unica torta da tagliare a fette, oppure in singole merendine grazie ai pratici stampini monoporzione. In questa versione, il classico plumcake viene arricchito dalla marmellata, così da renderlo ancora più goloso.

Ingredienti

100 gr farina

1/2 bustina di lievito

50 gr zucchero

50 gr di marmellata

100 ml di latte

50 gr di panna liquida

Procedimento

Intiepidire il latte e sciogliere all’interno la marmellata scelta Mischiare farina, lievito e zucchero. Unire la parte liquida. Versare 2/3 del composto in uno stampo da plumcake foderato con carta da forno. Mettere al centro della marmellata, senza arrivare ai bordi. Versare il resto del composto. Infornare e far cuocere per 40/45 minuti. Sformare e ricoprire con la marmellata leggermente sciolta.

Plumcake senza uova al cacao

Il plumcake senza uova al cacao è davvero molto semplice e veloce da preparare. Tutti impazziranno per questo dolce dove la presenza ed il sapore del cioccolato sono particolarmente evidenti. E’ davvero un dolce velocissimo, basterà avere in casa farina, zucchero, cacao e latte.

Ingredienti

Per 4 stampi plumcake medio/piccoli:

250 gr Farina 00

100 gr Cacao Amaro

200 gr di Zucchero

300 gr di latte

1 bustina di lievito per dolci

Procedimento

Accendere il forno a 180 ° e imburrare e infarinate gli stampi. In un recipiente versare la farina, il lievito per dolci ed il cacao amaro setacciato. Unire lo zucchero e man mano versarci il latte a filo, mescolando per bene con una frusta, facendo attenzione a non creare dei grumi. Versare il composto negli stampi. Infornare per circa 20 minuti, per controllare se è cotto fare la prova stecchino.

Plumcake senza uova con farina di riso

Il plumcake senza uova con farina di riso è un plumcake leggero e veloce da preparare, realizzato con farina di riso senza uova, senza latte e senza burro. Gli ingredienti non sono molti, ma il gusto è davvero originale e squisito, grazie alla farina di riso, alla vaniglia ed al limone.

Ingredienti

Farina di riso – 220 gr

Zucchero – 200 gr

Acqua – 250 gr

Scorza di limone – 1

Vaniglia – 1 baccello

Lievito per dolci – 1 bustina

Sale – 1 pizzico

Procedimento

Nella ciotola unire la farina di riso, lo zucchero , il lievito per dolci, la vaniglia e la scorza di limone. Sbattere velocemente gli ingredienti o utilizzare una frusta elettrica. Versare a filo l’acqua e continuare a montare il composto a crema. Foderare uno stampo da plumcake. Versare il composto ottenuto e infornarlo in forno statico a 160° C per circa 30 minuti.

Plumcake senza uova al latte

Il plumcake senza uova al latte è perfetto per essere preparato per la prima colazione, assieme ad un bicchiere di spremuta e caffè, oppure per essere servito per merenda o durante l’ora del tè. Senza uova e senza burro, questo plumcake sarà incredibilmente soffice e goloso.

Ingredienti

230 gr di farina

220 gr di latte

100 gr di olio di semi

120 gr di zucchero

mezza bustina di lievito per dolci in polvere

Procedimento

Mettere in una ciotola gli ingredienti liquidi, latte ed olio, mescolando con un cucchiaio per unirli per bene. In un’altra ciotola versare le polveri, la farina setacciata con il lievito e lo zucchero e mescolare bene. Prendere la ciotola con i liquidi e versare a filo in quella con le polveri. Amalgamare tutto con un cucchiaio per non far formare grumi e per creare un impasto omogeneo. Imburrare e infarinare lo stampo per plumcake e versare il composto. Livellare ed infornare in forno statico preriscaldato a 180° per circa 35 minuti.

Plumcake vegano al cioccolato

Il plumcake vegano al cioccolato e senza glutine è un dolce facile da preparare e soprattutto buonissimo. Questo plumcake vegano è dedicato a coloro che vogliono un dolce al cioccolato con quel qualcosa di più, dato dal sapore della farina di riso.

Ingredienti

300 g di farina di riso senza glutine

150 g di zucchero integrale di canna

50 g di cacao amaro

100 g di cioccolato fondente

300 ml di latte vegetale

50 ml di olio di semi di mais

1 bustina di lievito

Procedimento

Versare in una ciotola capiente il latte vegetale, l’olio di semi di mais e lo zucchero integrale di canna. Amalgamare bene. Aggiungere le farine ed il cacao, facendo attenzione affinché non si formino grumi. Aggiungere il cioccolato fondente precedentemente ridotto a pezzetti e continuare ad amalgamare fino ad ottenere un composto omogeneo e cremoso. Aggiungere il lievito. Versare il composto in uno stampo per plumcake precedentemente oliato ed infarinato leggermente. Mettere il plumcake vegano al cioccolato nel forno preriscaldato a 180° e fare cuocere per circa 30 minuti. Portare la temperatura del forno a 200° e far cuocere per altri 15 minuti. Alzate ancora la temperatura fino a 220° e cuocere per altri 10 minuti. Lasciare raffreddare e servire.

Plumcake vegano al limone

Il plumcake vegano al limone è uno dei grandi classici per la merenda di tutti i giorni ma anche per colazione. Il plumcake vegano al limone è morbidissimo grazie allo yogurt e davvero molto profumato e si mantiene bene per giorni.

Ingredienti

200 g di farina integrale

50 g di fecola di patate

100 g di zucchero mascobado

8 g di cremor tartaro

250 g di yogurt di soia al naturale o al limone

100 g di olio di mais (oppure di olio di oliva al limone, in questo caso eliminate il limone)

1 limone (scorza e succo)

un pizzico di bicarbonato

Procedimento