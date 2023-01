Descrizione

La polenta è un primo piatto tradizionale, nutriente e sostanzioso, ideale da portare in tavola durante l’inverno. In questa ricetta abbiamo scelto di abbinarla a dei deliziosi carciofi cotti in padella, semplicissimi da preparare e ricchi di gusto. La polenta fredda tagliata a fette si sposa alla perfezione con il gusto deciso dei carciofi conditi con aglio e prezzemolo, ma potete scegliere di servirla anche calda, mantecata con dei formaggi come la polenta taragna. Provatela: sarà amore al primo assaggio!