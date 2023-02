Tenerife è la più grande delle 8 isole che compongono l’arcipelago delle Canarie, meta ogni anno di migliaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo e amanti del surf e del kitesurf: due sport che nel versante meridionale dell’isola, specialmente nelle spiaggie di Las Palmeras ed El Conquistador, possono essere praticati tutto l’anno.

Mare, distese di sabbia sconfinate, vulcani e un clima temperato che consente di dedicarsi in qualsiasi stagione a lunghe escursioni e trekking.

Chi ama la cucina di mare a Tenerife potrà godersi degli ottimi pranzi e cene a base di pesce fresco a prezzi tutto sommato abbordabili. Scopriamo insieme quali sono i ristoranti di pesce più apprezzati dell’Isola e quanto si spende mediamente per una cena.

Tenerife: quanto costa una cena a base di pesce

Qualsiasi locale a Tenerife serve dei piatti a base di pesce, dai piccoli bar in cui consumare un pranzo o un aperitivo veloce, ai ristoranti di fascia medio-alta. Il rapporto qualità-prezzo è molto buono, tant’è che la spesa per una cena abbondante a base di pesce generalmente non supera i 40 euro a persona, a meno che non ci si scelga un ristorante di cucina gourmet.

Ecco quali sono i migliori ristoranti a Tenerife in cui potrete gustare dell’ottimo pesce fresco.

La Piazzetta del Mar

La Piazzetta del Mar è uno dei migliori ristoranti di pesce che possiate trovare a Tenerife. Si trova ad Arona, nella località turistica Los Cristianos, e propone piatti tipici della cucina italiana e spagnola, con tantissime specialità a base di pesce fresco e pizze napoletane. Una cena costa in media 30 euro.

Agua Marina

Sempre a Los Cristianos, in pieno centro si trova il ristorante Agua Marina, che serve anche piatti tipici della cucina italiana.

L’ambiente è elegante e i piatti a base di pesce tra cui scegliere sono innumerevoli, con una spesa media a persona di circa 30 euro.

Delicias del Mar

Delicias del Mar si trova a Tajao, un paesino di pescatori situato nel versante sud-orientale dell’Isola. Si ha la possibilità di scegliere tra il pescato del giorno direttamente dal banco e consumare degli ottimi piatti di pesce fresco cucinato al momento, ma non solo: il ristoante serve anche piatti tipici della cucina spagnola, tra cui la paella e le tradizionali papas arrugadas. Una cena abbondante, bevande comprese, ha un costo di circa 35 euro a testa.

Almar Tenerife

L’Almar Tenerife è un elegante ristorante sulla Costa Adeje, ideale da scegliere come location per una cena romantica con vista sul mare. Si può scegliere tra diversi menù degustazione (il prezzo varia in base al numero di portate da 50 a 75 euro), oppure ordinare alla carta tra antipasti, primi, secondi piatti e dolci.

Bocaditos & Mar

Rimanendo sulla Costa Adeje, potete trovare sul lungomare il ristorante Bocaditos & Mar, che propone piatti tipici della cucina italiana, spagnola e internazionale, in un’atmosfera elegante e accogliente. Il prezzo medio per una cena è di circa 40 euro a persona.