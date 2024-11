Ingredienti freschi per un piatto unico

Il pollo al forno con arance e olive verdi rappresenta una rivisitazione del tradizionale pollo al forno, arricchita da ingredienti freschi e profumati. Per preparare questo piatto, avrai bisogno di:

1 pollo intero (circa 1,5 kg)

2 arance fresche

150 g di olive verdi denocciolate

1 cipolla rossa

2 spicchi d’aglio

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Erbe aromatiche (rosmarino, timo) a piacere

Questi ingredienti, combinati insieme, daranno vita a un piatto dal sapore unico, perfetto per stupire i tuoi ospiti durante una cena speciale o per un pranzo in famiglia.

Preparazione del pollo al forno

Iniziare la preparazione è semplice. Prima di tutto, preriscalda il forno a 180°C. Nel frattempo, pulisci il pollo e condiscilo con sale, pepe e un filo d’olio. Taglia le arance a fette e inseriscile all’interno del pollo insieme a qualche rametto di rosmarino e timo. Aggiungi anche le olive verdi, che conferiranno un sapore salato e intenso al piatto.

In una teglia, disponi il pollo e aggiungi la cipolla rossa tagliata a fette e gli spicchi d’aglio. Versa un altro filo d’olio e inforna per circa 1 ora e 30 minuti, girando il pollo a metà cottura per ottenere una doratura uniforme. Durante la cottura, puoi bagnare il pollo con il suo stesso sugo per mantenerlo morbido e saporito.

Servire e abbinare il piatto

Una volta cotto, il pollo al forno con arance e olive verdi va lasciato riposare per qualche minuto prima di essere servito. Questo passaggio è fondamentale per permettere ai succhi di distribuirsi uniformemente nella carne, rendendola ancora più succulenta. Puoi accompagnare il piatto con contorni freschi, come un’insalata di finocchi e agrumi, oppure con patate arrosto per un pasto più sostanzioso.

Se desideri un sapore ancora più intenso, puoi marinare il pollo nel succo d’arancia per alcune ore prima della cottura. Questo non solo arricchirà il gusto, ma renderà anche la carne più tenera. Inoltre, il pollo al forno si conserva bene in frigorifero per 2-3 giorni e può essere congelato per un massimo di 2 mesi, rendendolo un’ottima opzione per i pasti preparati in anticipo.