Un nuovo look per Eataly Smeraldo

Il rinnovato Eataly Smeraldo di Milano è pronto ad accogliere visitatori con un’atmosfera fresca e accogliente. Dopo un atteso restyling, il negozio offre un’esperienza gastronomica unica, con dodici punti ristoro e oltre mille proposte culinarie. Questo è il momento ideale per scoprire le novità e partecipare agli eventi speciali che celebrano la tradizione culinaria italiana.

Il Salotto culinario: un viaggio tra sapori e tradizioni

Il Salotto culinario è un ciclo di talk gratuiti che si svolgeranno presso Eataly Smeraldo, in collaborazione con “La Cucina Italiana”. Il prossimo incontro, fissato per lunedì 9 dicembre alle ore 18, avrà come tema il Natale, un momento speciale per la cucina italiana. Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di imparare a preparare la crema per il panettone e il croccante di mandorle, guidati dalla cuoca Sara Foschini. Inoltre, la stylist Beatrice Prada offrirà consigli su come apparecchiare la tavola delle feste con eleganza e creatività.

Tradizioni natalizie e grandi pranzi in famiglia

Oltre alla preparazione di piatti tipici, l’evento vedrà la partecipazione di ospiti speciali come Maddalena Fossati Dondero, direttore di Eataly, e Germano Lanzoni, noto attore de “Il milanese imbruttito”. Insieme, discuteranno delle tradizioni natalizie e dei pranzi in famiglia, elementi fondamentali per celebrare il Natale. Questo scambio di idee e ricette renderà l’incontro ancora più coinvolgente e ricco di spunti per i partecipanti.

Un finale dolce con il panettone di Eataly

Per concludere in dolcezza, i partecipanti avranno l’opportunità di assaporare il panettone classico di Eataly, presentato da Enrico Panero, responsabile dello sviluppo del prodotto. Questo momento di degustazione rappresenta un omaggio alla tradizione dolciaria italiana, perfetto per entrare nello spirito natalizio.

Un motivo in più per visitare Eataly Smeraldo

Il Salotto culinario non è solo un’opportunità per apprendere nuove ricette, ma anche un modo per vivere l’atmosfera festiva di Eataly Smeraldo. Con eventi che proseguiranno fino a maggio 2025, ogni visita offre la possibilità di scoprire qualcosa di nuovo. Il ristorante Eataly Food & Pizza Theatre, con le sue ricette preparate al momento e ingredienti freschi, è un altro motivo per non perdere l’occasione di visitare questo straordinario luogo dedicato alla gastronomia.