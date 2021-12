Descrizione

Il pollo bollito è un classico secondo piatto amato da tutta la famiglia, spesso cucinato con l’aggiunta di verdure, come patate, carote, sedano e cipolla. Una ricetta semplicissima, leggera e saporita, che richiede pochissimo impegno e può essere servita in innumerevoli occasioni, ottima da utilizzare come base di partezza per la preparazione di altri piatti, come l’Oliver Salad.