Farinata di ceci farcita: 5 ricette buonissime

Stai cercando delle ricette buonissime per preparare una farinata di ceci farcita? Ecco ben 5 golosissime ricette che arricchiscono e rendono ancor più gustoso quello che un tempo era un piatto povero della cucina tradizionale di Genova. Oggi la farinata di ceci farcita è il piatto principale degli street food dislocati lungo costa ligure ed oltre alla ricetta tipica a base di farina di ceci, acqua, sale e olio extravergine di oliva, tantissime sono le alternative e tra queste troviamo proprio le versioni con le farciture.

Sebbene la farinata di ceci sia considerato un piatto di cucina povera e siano necessari pochissimi ingredienti per la sua preparazione, oggi sono tantissime le ricette per preparare la farinata di ceci farcita con prosciutto, patate, verdure e molto altro ancora. Ecco alcune gustose alternative, qual’è la vostra preferita?

Farinata di ceci ripiena di prosciutto e formaggio

La prima buonissima ricetta che vi presentiamo è la farinata di ceci ripiena con prosciutto e formaggio, una focaccia cotta al forno e perfetta anche per gli amici celiaci. Come sappiamo bene infatti, la farina di ceci è priva di glutine ed il risultato è un piatto sfizioso, saporito intenso, diverso, perfetto per accompagnare un aperitivo tra amici.

Ingredienti

500 gr di farina di ceci

3 cucchiai di olio d’oliva

1 cucchiaino di sale

acqua tiepida q.b.

100 gr di prosciutto cotto

200 gr di formaggio fresco a pasta filata

origano

sale grosso

olio d’oliva

Procedimento

Iniziare dalla preparazione dell’impasto: lavorare la farina di ceci con il sale, 3 cucchiai d’olio e acqua q.b. affinché il composto sia amalgamato: non bisogna aspettarsi la coesione di un impasto di frumento, resterà più granuloso. Dividere l’impasto in due parti e stendere fra 2 fogli di carta forno unti con olio d’oliva. Stendere la prima metà su una teglia rivestita di carta forno e condire con il prosciutto, il formaggio, l’origano ed un filo d’olio. Stendere la seconda metà dell’impasto sulla prima e foderare i bordi con le mani. Condire la superficie della focaccia con sale grosso ed origano. Infornare a 180° per 15-20 minuti, lasciare intiepidire e servire tagliata a fette.

Farinata di ceci ripiena di salmone e rucola

Una farinata di ceci ripiena con salmone e rucola, al posto della rucola è possibile scegliere anche una verdura diversa come ad esempio le zucchine. Questa ricetta è perfetta per l’estate e per chi non ne vuol sapere di accendere il forno, va benissimo anche la cottura in padella. Questa farinata di ceci è un’ottima alternativa ed idea alla classica piadina, compagna di tanti pranzi al mare.

Ingredienti

100g di farina di ceci

180ml di acqua

1 cucchiaio di rosmarino tritato

sale

Per il ripieno:

50 g di Philadelphia (o altro formaggio spalmabile delicato)

100 g di salmone affumicato

2 manciate di rucola

olio evo

Procedimento

In un ciotola riunire la farina di ceci con il rosmarino e una presa di sale. V Versare lentamente l’acqua mescolando con una frusta o una forchetta per evitare che si formino grumi. Lasciare riposare l’impasto in frigorifero per 5-10 minuti. Versare un goccio di olio extravergine d’oliva in una padella antiaderente del diametro di 24 cm e spalmarlo bene su tutta la padella con un foglio di carta cucina. Scaldare bene la padella e versarvi la pastella. Lasciare cuocere la farinata a fiamma media fino a quando anche la superficie inizia a rapprendersi e a gonfiarsi al centro, girare delicatamente la farinata con l’aiuto di una spatola e proseguire la cottura per altri 2 minuti. Trasferire la farinata su un piatto da portata, spalmarla con il formaggio, ricoprire con le fette di salmone e, infine, cospargere con le foglioline di rucola.

Farinata di ceci ripiena di patate, carote e funghi

Una farinata di ceci davvero gustosa e saporita, grazie al suo ripieno a base di patate, funghi e carote. Un modo originale per utilizzare i funghi e le patate assieme. I funghi utilizzati sono di tipo champignon, conosciuti anche con il nome di prataioli, la loro carne bianca offre un odore ed un sapore gradevoli e sono decisamente più economici, rispetto a molti altri tipi di funghi.

Ingredienti

acqua

150 gr di farina di ceci

2 patate

100 gr di funghi Champignon

3 carote

olio q.b.

sale q.b.

pepe a piacere

pan grattato per spolverare

Procedimento

Mettere a bollire le patate e le carote fino a completa lessatura. A parte far sbollentare con acqua e olio i funghi. Mettere tutto da parte. In una ciotola unire la farina di ceci con l’acqua fino a che il composto non diventi piuttosto liquido ma ben uniforme. Lasciar riposare il composto per una mezz’oretta in frigo, coperto da un panno. Tolto dal frigo, aggiungete al composto un cucchiaio d’olio e un cucchiaino di sale, poi le carote e le patate lesse e i funghi. Mescolare fino a che gli ingredienti solidi non saranno completamente immersi e ricoperti dal composto liquido. Foderate una ciotola che possa andare in forno con la carta forno e spennellate il fondo con dell’olio. Versateci dentro il composto e spolverate con pangrattato e pepe. Lasciate cuocere per una ventina di minuti a 200°. Vi accorgete che è cotta quando sulla pasta in superficie cominciano a formarsi delle crepe.

Farinata di ceci ripiena di verdure

Pomodori, piselli, carote e zucchine, queste sono le verdure protagoniste della farinata di ceci ripiena di verdure. Tanti poi anche gli odori che arricchiscono questa speciale torta salata, come maggiorana, aglio e l’immancabile olio extravergine di oliva. Una ricetta buonissima e facilissima da preparare.

Ingredienti

300 gr farina di ceci

100 gr piselli

8 pomodoro

2 carota

2 zucchina

1 aglio

1 rametto maggiorana secca

q.b. sale

q.b. pepe

10 cucchiai olio di oliva extravergine

Procedimento

Lavare e asciugare 8 pomodorini, senza privarli del picciolo. Spellare 2 carote, spuntare 2 zucchine e tagliare le verdure a bastoncini, nel senso della lunghezza. Cuocere a vapore le carote per circa 5 minuti, unire le zucchine, 100 g di piselli sgranati e proseguire la cottura per circa 5 minuti. Rosolare 1 spicchio d’aglio spellato con 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Unirei le verdure e cuocerle per altri 2-3 minuti a fiamma viva, mescolando. Diluire 300 g di farina di ceci con 8 cucchiai di olio extravergine di oliva e 1 l d’acqua, in modo da ottenere una pastella fluida. Regolare di sale (circa 3 cucchiaini) e pepe. Profumre la pastella con le foglioline di 1 rametto di maggiorana. Foderare 2 teglie basse antiaderenti di 22 x 30 cm con carta da forno bagnata, strizzata e unta d’olio (5-6 cucchiai per teglia). Versare la pastella allo spessore di circa 1 cm e distribuirci sopra le verdure e i pomodorini. Irrorare con un filo d’olio e cuocere nel forno già caldo a 180°C per 35-40 minuti, finché la farinata sarà dorata.

Farinata di ceci ripiena di salame milanese e formaggio

Una farinata di ceci dal gusto decisamente…milanese!! Ecco la ricetta per preparare la farinata di ceci ripiena di formaggio Asiago DOP e salame milanese. Gusto incredibilmente sfizioso e saporito, che di sicuro farà apprezzare il sapore dei ceci anche ai più piccini. Provare per credere!!

Ingredienti

150 gr di preparato per farinata di ceci

250 gr di acqua

2 cucchiai di olio e.v.o.

15 fette di salame milanese

100 gr di formaggio Asiago DOP

Procedimento