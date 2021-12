Descrizione

Il salame di cioccolato al caffè è un delizioso dolce per le grandi occasioni, ideale da servire anche a Natale. Il classico salame di cioccolato e cacao tempestato di biscotti secchi, aromatizzato con l’aggiunta del caffè espresso, che gli conferisce un sapore intenso e un profumo inconfondibile. Un’irresistibile delizia per grandi e piccini, ideale da assaporare a fine pasto o concedersi come comfort food in ogni altro momento della giornata.