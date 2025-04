Scopri come preparare delle deliziose polpette di tonno e patate, perfette per ogni occasione.

Ingredienti semplici per un piatto delizioso

Le polpette di tonno e patate sono un’ottima soluzione per chi cerca un piatto veloce e gustoso. Gli ingredienti necessari sono facilmente reperibili e spesso già presenti in dispensa. Per prepararle, avrai bisogno di:

Patate

Tonno sott’olio

Capperi

Timo fresco

Sale e pepe

Pangrattato

Olio d’oliva

Questi ingredienti si combinano perfettamente per creare delle polpette che piacciono a grandi e piccini. Inoltre, sono ideali anche come finger food per un aperitivo in casa.

Preparazione delle polpette

Iniziare la preparazione delle polpette è molto semplice. Prima di tutto, lessa le patate intere con la buccia in abbondante acqua per circa 30 minuti. Una volta cotte, sbucciale e schiacciale con uno schiacciapatate fino a ottenere un composto omogeneo. In una ciotola, unisci le patate schiacciate con il tonno sgocciolato e sminuzzato, i capperi dissalati e tritati, e le foglioline di timo fresco. Regola di sale e pepe secondo il tuo gusto.

Forma delle piccole polpettine con il composto ottenuto; dovresti riuscire a crearne circa 18. A questo punto, impanale nel pangrattato per una croccantezza extra. Puoi decidere di cuocerle in padella con un filo d’olio d’oliva, rosolandole per circa un minuto per lato, oppure in forno a 200° per circa 20 minuti, fino a doratura.

Un tocco finale: la maionese fatta in casa

Per accompagnare le polpette, una maionese fatta in casa può essere il tocco finale perfetto. Per prepararla, frulla un uovo con un cucchiaino di senape, un cucchiaio di succo di limone e un pizzico di sale. Mentre frulli, versa a filo l’olio di arachide fino a ottenere una consistenza cremosa. Aggiungi le foglioline di un rametto di timo e una grattugiata di scorza di limone per un sapore fresco e aromatico.

Servi le polpette di tonno e patate con la maionese a parte, per un piatto che conquisterà tutti. Questa ricetta non solo è semplice da realizzare, ma è anche un’ottima soluzione per una cena in famiglia o un aperitivo con gli amici.