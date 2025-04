Un tesoro in bottiglia: la Silent Distillery Collection

Il mondo del whiskey irlandese si arricchisce di una nuova gemma con il lancio del Silent Distillery Collection Chapter Six, un prodotto che rappresenta l’epilogo di una storia affascinante e unica. Questo whiskey, frutto di una distilleria storica chiusa da cinquant’anni, è ora disponibile per un numero limitato di fortunati. Con un prezzo di 55.000 sterline (circa 60.000 euro) per bottiglia, si tratta di un’opera d’arte liquida che ha attirato l’attenzione di collezionisti e appassionati di tutto il mondo.

La storia dietro il whiskey

La Silent Distillery Collection è composta da sei capitoli, ognuno dei quali rappresenta un whiskey unico proveniente da una distilleria che ha fatto la storia del settore. Il sesto capitolo, in particolare, è stato distillato nel 1973 da Emeritus Max Crockett, utilizzando il più grande alambicco dell’epoca. Questo whiskey è stato invecchiato per oltre cinque decenni, principalmente in botti di rovere americane, che conferiscono al prodotto un profilo aromatico complesso e affascinante.

Un’esperienza sensoriale unica

Il Silent Distillery Collection Chapter Six non è solo un whiskey; è un’esperienza sensoriale che pochi potranno assaporare. Le sue note aromatiche di prugne, fichi, datteri e ribes neri offrono un viaggio nel tempo, evocando la ricchezza e la profondità di un liquido che ha maturato in botti per decenni. Il packaging è altrettanto straordinario: un decanter in cristallo Waterford, racchiuso in un cofanetto realizzato con sei tipi di legno diversi, ognuno rappresentante un capitolo della storia della distilleria, con eleganti placcature in oro.

Disponibilità e rarità

Con meno di 250 bottiglie disponibili, il Silent Distillery Collection Chapter Six è destinato a diventare un oggetto di culto tra i collezionisti. La sua disponibilità è limitata a pochi rivenditori autorizzati in Irlanda, Regno Unito e Stati Uniti, rendendo questo whiskey ancora più esclusivo. Il lancio di questo prodotto arriva in un momento in cui l’interesse per il whiskey irlandese sta crescendo, con l’uscita di altri whiskey storici, come l’Irish single malt più antico, che ha appena compiuto 46 anni.