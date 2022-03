Descrizione

Il polpo con purè al lime è un invitante e raffinato secondo piatto di mare, dal delicato e fresco profumo di agrumi. La ricetta è molto semplice e richiede circa un’ora di preparazione: si lessa il polpo e lo si fa rosolare in padella con olio e aglio, mentre si preparara il purè di patate da servire come contorno cremoso. Il polpo con purè al lime è ottimo da servire caldo come secondo, ma può essere proposto con successo anche come antipasto freddo.