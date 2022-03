Descrizione

La crema bruciata di mais è un delizioso dessert al cucchiaio caramellato in superficie, che prende ispirazione da un classico dolce tipico della cucina latinoamericana: la crema pasticcera al mais dolce, anche detta majarete. È semplicissima da preparare, veloce e ottima da servire in qualsiasi occasione, sia come raffinato dessert di fine pasto, sia come comfort food da gustare a merenda.