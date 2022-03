Descrizione

I ravioli al pomodoro sono un tradizionale primo piatto tipico della cucina italiana, che si presta a innumerevoli varianti, data la sua semplicità. Potete optare per i classici ravioli di magro con ricotta e spinaci, profumati con l’aggiunta di scorza di limone, menta o noce moscata, oppure per i ravioli ripieni di carne, ottimi da servire la domenica e nelle grandi occasioni. Scegliete pure i ravioli che preferite: noi vi spieghiamo come condirli alla lezione con un delizioso sughetto di pomodorini freschi, che si abbina perfettamente a qualsiasi ripieno.