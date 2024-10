Sapete il trucco per pulire bene il polpo? Scoprite i metodi per pulirlo e renderlo morbido.

Il polpo è tra le pietanze di pesce più amate e gettonate, presenti sulle nostre tavole. Ma sapete come pulirlo? Scoprite il trucco facile per prepararlo in modo impeccabile!

Polpo, il trucco per pulirlo e consigli per renderlo morbido

Il polpo, amatissimo dalla maggior parte delle persone, è bene che venga pulito come si deve prima di essere poi cucinato e servito. Ecco perché è fondamentale sapere il trucco per pulirlo nel modo giusto e renderlo morbido nella cottura! Ecco come pulirlo da crudo.

Il polpo si può pulire in modo facile e veloce sia da cotto che da crudo. Per pulirlo da crudo prima di tutto lavalo sotto l’acqua del rubinetto, assicurandovi di sciacquare bene sabbia e residui, in particolare nelle ventose. A questo punto ribalta l’interno della testa, solo spingendo coi pollici. Questa operazione va svolta con attenzione e delicatezza per evitare di rompere la sacca che si trova all’interno.

Elimina quest’ultima usando un coltellino, poi incidi l’area intorno. Sciacqua l’interno della testa, poi trasferisci su un tagliere il polpo. Tamponalo con della carta assorbente, per asciugarlo, poi inizia a tagliarlo.

Usa un coltellino per incidere la zona intorno agli occhi ed estraila. A questo punto capovolgi il polpo. Nell’area al centro dei tentacoli è situato il becco: intaglialo con un coltellino ed eliminalo.

Come pulire il polpo cotto

Se invece vuoi sapere come pulire il polpo già da cotto dovrai comunque eliminare prima la sacca. Lasciamo raffreddare il polpo nell’acqua di cottura: l’ideale è pulirlo quando è tiepido.

Rimuoviamo il becco, ovvero la protuberanza dura che si trova nella parte centrale dei tentacoli, utilizzando un coltello affilato per incidere attorno al becco e tirarlo via.

Eliminiamo gli occhi incidendo delicatamente attorno a essi e rimuovendoli con il coltello.

Togliamo la pelle del polpo: questa operazione è opzionale perché solitamente non va rimossa. Se vogliamo farlo, ci basterà tirarla via con le mani iniziando dalla testa e procedendo verso la coda. La pelle dovrebbe staccarsi facilmente.

Infine, se vuoi, si possono rimuovere anche le ventose: basta strofinare con le dita e verranno via molto facilmente.

Come pulire il polpo surgelato o congelato

Il polpo surgelato lo si trova già pulito, mentre quello che congeliamo in casa va pulito da fresco. Invece, se vogliamo decongelare il polpo dobbiamo lasciarlo in frigorifero per un’intera notte in un contenitore capiente.