Sorbetto al mandarino: un dolce fresco per le feste

Durante le festività, il sorbetto al mandarino rappresenta una pausa rinfrescante e deliziosa tra le portate. Questo dolce, fresco e acidulo, è perfetto per pulire il palato e preparare i commensali a gustare i piatti successivi. La ricetta che vi proponiamo oggi è semplice e veloce, ideale per chi desidera sorprendere gli ospiti con un dessert originale e gustoso.

Ingredienti necessari per il sorbetto al mandarino

Per preparare il sorbetto al mandarino, avrete bisogno di pochi ingredienti: succo di mandarino, zucchero, albume, vodka e una gelatiera. Questa combinazione di ingredienti permette di ottenere un sorbetto cremoso e ricco di sapore, perfetto per ogni occasione. La preparazione richiede circa un’ora, rendendola accessibile anche a chi ha poco tempo a disposizione.

Procedimento per la preparazione

Iniziate scaldando 100 g di acqua con lo zucchero, mescolando fino a completo scioglimento. Una volta ottenuto uno sciroppo, unite il succo di mandarino e filtrate il composto per eliminare eventuali impurità. Versate il tutto nella gelatiera e impostate il programma per il sorbetto. A dieci minuti dalla fine della preparazione, montate a neve l’albume e aggiungetelo al composto nella gelatiera. Questo passaggio è fondamentale per garantire una consistenza leggera e ariosa al sorbetto.

Servire e decorare il sorbetto

Una volta pronto, distribuite il sorbetto in coppe da Martini, creando delle palline perfette. Per un tocco in più, completate con una spruzzata di vodka e decorate con scorza di mandarino grattugiata e foglie di verbena. Questo non solo aggiunge un elemento visivo accattivante, ma arricchisce anche il sapore del dessert. Il sorbetto al mandarino è ideale per essere servito durante i pranzi festivi, ma può essere gustato in qualsiasi momento dell’anno.