Premio Radicchio d’oro 2024: celebrazione delle eccellenze italiane

Un evento di prestigio per l’enogastronomia

Il Premio Radicchio d’oro rappresenta un’importante manifestazione che celebra le eccellenze italiane nel campo dell’enogastronomia, della cultura e dello sport. Quest’anno, la 25esima edizione si terrà il 18 novembre presso il Teatro Accademico di Castelfranco Veneto, un evento che promette di unire personalità di spicco e appassionati del settore. La cerimonia di premiazione, organizzata dal Consorzio Ristoranti del Radicchio, vedrà la partecipazione di chef, imprenditori e artisti che hanno contribuito a valorizzare il Radicchio Rosso di Treviso IGP.

Nomination e premiati di quest’anno

Durante la presentazione delle nomination, avvenuta il 14 novembre presso il ristorante Denis Milano Moscova, sono stati rivelati i nomi dei premiati. Tra i riconoscimenti più attesi, spiccano quelli per l’enogastronomia, assegnati allo chef Davide Oldani e alla direttrice Maddalena Fossati. Inoltre, il Premio speciale del Consorzio Tutela Radicchio Rosso di Treviso IGP andrà a Lidia Bastianich, nota cuoca e imprenditrice italo-americana, per il suo impegno nella valorizzazione del prodotto.

Un evento all’insegna della solidarietà

La serata di gala, che si svolgerà al Ristorante Rino Fior, non sarà solo un momento di celebrazione, ma anche di solidarietà. Parte del ricavato sarà devoluto al Centro Atlantis di Castelfranco Veneto, un gesto che sottolinea l’importanza della comunità e della responsabilità sociale. A condurre l’evento sarà Savino Zaba, affiancato dalla neo-Miss Italia Ofelia Passaponti, insieme ad altre personalità del mondo della bellezza e dello spettacolo.

Un palcoscenico per le eccellenze italiane

Il Radicchio d’oro non è solo un premio, ma un palcoscenico che mette in luce le migliori pratiche culinarie e le tradizioni gastronomiche italiane. Come sottolineato dagli organizzatori, l’evento rappresenta un’opportunità unica per promuovere le qualità del Radicchio Rosso di Treviso e per confrontarsi con i leader del settore enogastronomico, culturale e imprenditoriale. La manifestazione si preannuncia come un’importante occasione di networking e di scambio di idee, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il patrimonio gastronomico italiano.