Quanto costa mangiare nella location per cerimonie, La Perla del Doge a Molfetta? Ecco quanto si spende per una romantica cena a lume di candela.

Se sognate di vivere un’esperienza indimenticabile in una location da favola, La Perla del Doge è il posto che fa per voi. Si tratta di una dimora storica sul mare a Molfetta, in provincia di Bari, che dispone di eleganti sale ricevimento, un’elegante terrazza coperta, un ampio giardino e un patio sul mare. È il luogo ideale in cui organizzare una cerimonia o festeggiare una ricorrenza speciale con una cena a lume di candela. La Perla del Doge offre ai propri ospiti una cucina raffinata e creativa, basata sui prodotti del territorio e del mare, in un ambiente elegante e suggestivo. Quanto si spende per una cena? Scoprite insieme a noi il menù e i prezzi.

L’ambiente e la location

La Perla del Doge è situata in una splendida cala che si affaccia sul mare Adriatico, circondata da un ampio parco con piante tropicali e fiori. La struttura è composta da due sale: la Sala Venezia, che può ospitare fino a 130 persone, e la Sala Molfetta, che comprende un’ampia pista da ballo e può accogliere fino a 250 persone. Entrambe le sale sono arredate con gusto e raffinatezza, illuminate da ampie vetrate che offrono una vista incantevole sul giardino. Inoltre, la struttura dispone di una terrazza panoramica da cui ammirare il mare, ideale per i cocktail e gli aperitivi al tramonto, e di un patio sul mare, in cui è possibile celebrare matrimoni e altri eventi speciali.

Menù e prezzi

La Perla del Doge propone una cucina innovativa e di qualità, con piatti sempre originali e studiati nel minimo dettaglio per garantire un’esperienza gastronomica unica. In questa location da sogno, è possibile organizzare non solo grandi eventi, anche pranzi e cene fino a 10 persone, per festeggiare compleanni, anniversari e altre ricorrenze importanti. In fase di prenotazione è possibile scegliere la location, eventuali extra come i fuochi d’artificio, e il menù tra 3 diverse proposte.

Love is Love

Se optate per il menù Love is Love, al prezzo di 100 euro a persona, vi verrà servita come antipasto una sfera di patate su una crema di asparagi verdi, arricchita da un crumble al pomodoro e una nuvola di olio extravergine di oliva. Per il primo piatto, potrete scegliere tra dei paccheri di Gragnano con un sugo di crostacei o dei tortelli ripieni di stracciatella su una crema di zucca e funghi porcini grigliati. A seguire, un secondo piatto a scelta tra le seppie farcite con ricotta pugliese, servite con pomodorini e gamberi, oppure per un carpaccio di controfiletto, accompagnato da una sfera di riso venere al curry. Per concludere in dolcezza, potrete gustare una coppa di cioccolato con crema al biscotto, fragole e panna montata. Il tutto sarà abbinato a dei succhi vari, a un prosecco del Doge e a dei vini doc selezionati dal sommelier.

Love is Love Vegan

Il menù Love is Love è disponibile anche in versione vegan, sempre al prezzo di 100 euro a persona, e include una raffinata selezione di piatti privi di qualsiasi derivato di origine animale. L’antipasto prevede dei bon bon di novelle al panko, ovvero delle polpette di verdure impanate e fritte, su una crema fondente alla curcuma, seguiti da bocconcini di tofu spadellati con salsa di soia e zucchine e una bresaola vegan con rucola, pomodorini confit e cardoncelli. Per il primo piatto, potrete scegliere tra una selezione di riso Carnaroli ai porcini e sentore di tartufo uncinato, un piatto cremoso e profumato, oppure dei maltagliati integrali con zucca e asparagi. Il secondo è una vera delizia: pepite di seitan croccanti, servite con un’insalatina croccante di lattuga, carote e mais. Per concludere in dolcezza, potrete rinfrescarvi con un sorbetto al mango con veletta mandorlata, oppure coccolarvi con una coppa fondente con gelato al tiramisù, fragole e panna montata vegana.

Love is Magic

Il terzo menù ha un costo superiore (150 euro a persona) e prevede l’aggiunta di una suggestiva scenografia con candele, petali e fiori, che rende l’atmosfera romantica e indimenticabile. I piatti inclusi nel menù sono raffinati e invitanti : spiccano per la loro originalità il risotto Carnaroli riserva mantecato al latte di mandorla di Toritto, lime candito con tartare di tonno rosso, i quadrucci di barbabietola con burrata su vellutata di zucchina, ciliegino e fondente al tartufo, e il filetto Iberico in alga su patata al timo e cavolo romano con demiglace alla soia.