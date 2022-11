Il Moulin Rouge, situato ai piedi di Montmartre nel XVIII arrondissement, è uno dei locali di cabaret più famosi al mondo, nonché simbolo di Parigi insieme alla Tour Eiffel, al Louvre e alla cattedrale di Notre Dame. Inaugurato il 6 ottobre 1889 negli anni d’oro della Belle Époque, il Moulin Rouge è stata la culla del can-can francese, affermandosi negli anni come punto di riferimento per la vita notturna e l’intrattenimento.

Ancora oggi rappresenta un’attrazione per migliaia di turisti, con il suo ricco calendario di eventi e gli spettacoli dal vivo. L’offerta del Moulin Rouge non si limita al solo cabaret ma include anche un servizio di ristorazione: scopriamo insieme quali sono i menù proposti e quanto costa concedersi una cena gourmet nello storico Moulin Rouge di Parigi.

Prezzi

Il Moulin Rouge offre la possibilità di acquistare il pacchetto completo comprensivo di cena e spettacolo.

La cena è prevista alle 19.00, mentre lo spettacolo inizia alle 21.00. Il prezzo varia in base al periodo: si parte da un minimo di 205 euro a persona, fino a un massimo di 750 euro nelle grandi occasioni, come Natale e Capodanno. Nel prezzo è inclusa anche una mezza bottiglia di champagne o vino.

Saltuariamente è possibile prenotare anche a pranzo alle 13.00 e assistere allo spettacolo pomeridiano alle 14.45.

Il prezzo è leggermente più basso e parte da 185 euro a persona.

Come premesso, non è possibile cenare mentre si assiste allo spettacolo, ma la cena è sempre accompagnata dalla musica dal vivo suonata dall’orchestra del Moulin Rouge.

Menù

Il Moulin Rouge propone 3 menù di cucina tradizionale francese: il Toulouse-Lautrec, il Vegetalian e il Belle Époque. A questi di aggiunge anche il menù bambini, disponibile fino agli 11 anni di età.

Menù Toulouse-Lautrec

Il menù Toulouse-Lautrec, declinato in 4 varianti stagionali, è un omaggio all’omonimo artista francese vissuto nella seconda metà dell’Ottocento, che ha dedicato diverse sue opere al Moulin Rouge, di cui era un assiduo frequentatore. Il menù comprende un antipasto, un un piatto principale e un dessert, con 2 opzioni per ogni portata. I piatti sono realizzati con carne, pesce e ortaggi di stagione.

Vegetalian

Anche il menù Vegetalian varia in base alla stagione e comprende un antipasto, una portata principale e un dessert. Tutti i piatti sono realizzati con ingredienti di origine vegetale, senza alcun derivato animale, con un’ampia varietà di ortaggi, legumi, cereali, tofu e spezie.

Belle Époque

Il menù Belle Époque, disponibile solo in primavera e in estate, comprende un’antipasto (la scelta è tra 3 opzioni), un piatto principale e un dessert.

Menù bambini

Destinato ai più piccoli tra i 6 e gli 11 anni, il menù bambini non varia in base alla stagione, ha un prezzo ridotto di 117 euro e comprende un antipasto, un piatto principale, un dolce e del succo di frutta come bevanda.

Come prenotare

Per cenare presso il Moulin Rouge occorre necessariamente prenotarsi compilando l’apposito form presente nel sito ufficiale. La prenotazione online è possibile fino a un massimo di 10 persone, in caso contrario è necessario verificare la disponibilità telefonicamente.