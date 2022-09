Per molte persone Parigi è il sogno di una vita, la meta ideale in cui trascorrere un week-end romantico o una vacanza più lunga, all’insegna della cultura, del buon cibo e del divertimento. Se c’è un luogo che attrae come una calamita milioni di turisti ogni anno, quello è sicuramente la Tour Eiffel, progettata dall’anonimo ingegnere Gustave Eiffel e inaugurata nel 1889 in occasione dell’EXPO.

Si trova in pieno centro a Parigi, nella parte occidentale del VII arrondissement, e con i suoi 324 metri di altezza è stata per ben 41 anni il monumento più alto al mondo. Inizialmente destinata a essere smantellata dopo soli 20 anni, la Tour Eiffel oggi rappresenta il simbolo di Parigi ed è una delle più importanti attrazioni francesi.

La Tour Eiffel si sviluppa su tre livelli: il terzo, situato a 276 metri dal suolo è un osservatorio panoramico dal quale è possibile godere di una vista mozzafiato sulla città, mentre i due piani inferiori, rispettivamente a 58 e 116 metri, ospitano due importanti ristoranti: il Madame Brasserie e il Jules Verne.

Cenare nella Tour Eiffel è un’esperienza unica da concedersi almeno una volta nella vita, magari in occasione di una ricorrenza speciale.

Quanto costa una cena? Ecco quali sono i prezzi dei principali menù proposti da entrambi i ristoranti.

Prezzi Madame Brasserie

La prima piattaforma si estende per 4200 metri quadrati e ospita nei suoi ambienti il ristorante Madame Brasserie, aperto continuativamente dalla colazione fino a cena. Il locale è stato inaugurato a giugno 2022 e sostituisce il 58 Tour Eiffel, storico ristorante minimalista chiuso nel 2019.

Il Madame Brasserie accoglie i suoi ospiti in un ambiente contemporaneo ed elegante, proponendo un menù conviviale a pranzo e una selezione di piatti più ricercati a cena. La cucina è curata dallo chef stellato Thierry Marx specializzato in cucina molecolare, la cui filosofia segue i principi della sostenibilità e del rispetto della stagionalità.

Per pranzare o cenare al Madame Brasserie è possibile prenotare online scegliendo uno dei menù degustazione proposti dallo chef (nel prezzo è incluso anche il biglietto per l’ascensore al 1° piano della Tour Eiffel):

Pranzo : da 93,60 a 103,60 euro a persona, incluso l’antipasto, una portata principale e il dessert;

: da 93,60 a 103,60 euro a persona, incluso l’antipasto, una portata principale e il dessert; Cena: da 193,60 a 203,60 euro persona, incluso l’antipasto, il primo, il secondo, dessert e dolci.

Prezzi Le Jules Verne

Le Jules Verne è il ristorante a una stella Michelin che si trova al secondo piano della Tour Eiffel, a 115 metri da terra. La spettacolare vista su Parigi e la cucina pluristellata dello chef Frédéric Anton, rendono Le Jules Verne un luogo esclusivo e prestigioso, in cui il lusso e l’eleganza degli ambienti riflettono la cura e la ricercatezza del menù.

Il ristorante offre ai suoi ospiti le seguenti opzioni: