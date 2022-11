La Thailandia è un paese del sud-est asiatico che attrae ogni anno di milioni di viaggiatori provenienti da ogni angolo del globo. Le sue isole e i suoi arcipelaghi si delineano tra migliaia di chilometri di coste incontaminate e paesaggi verdi mozzafiato, ospitano città storiche, tempi antichi e foreste pluviali da percorrere zaino in spalla, ma anche metropoli affollate e caotiche.

Sono tanti i turisti che alla prima esperienza si innamorano della Thailandia al punto di volerci ritornare più e più volte, non solo per la sua natura rigogliosa e primordiale, ma anche per il suo cibo: dalla frutta tropicale dolcissima disponibile a poco prezzo in ogni periodo dell’anno, al profumo dello street food che invade le strade a ogni ora del giorno e della notte. Una cultura culinaria decisamente distante da quella occidentale, ma da cui è quasi impossibile non rimanere conquistati.

Il piatto più noto è senz’altro il pad thai: noodles che vengono saltati e fritti nei wok con una varietà pressoché illimitata di ingredienti (carne, pesce, uova, verdure o tofu). Quanto costa una cena in Thailandia? Scopritelo nelle prossime righe!

Quanto costa mangiare in Thailandia?

La Thailandia è una meta turistica tra le più economiche al mondo. Il tasso di cambio è estremamente favorevole (1 euro corrisponde a 37 baht), e ciò rende il costo della vita particolarmente basso per chi sceglie di visitarla e viverci anche per lunghi periodi.

Una cena o un pranzo in Thailandia hanno un costo pressoché irrisorio: con un budget di 20 euro ci può tranquillamente cenare in un ristorante di lusso o mangiare per svariati giorni del delizioso cibo di strada. Vediamo nel dettaglio quali sono i prezzi medi in base a dove si sceglie di cenare.

Street food

In Thailandia, come in tutto il sud-est asiatico, lo street food rappresenta una vera e propria istituzione, specialmente nelle grandi metropoli come Bangkok.

I Thailandesi sono abituati a mangiare per strada, tant’è che gran parte dei piatti più conosciuti e amati della cucina thailandese sono specialità tipiche dello street food: non solo il pad thai ma anche il khao pad (riso saltato in padella con carne, pesce, verdura o uova), il tom yum goong (una zuppa con gamberetti dal sapore aspro e piccante) e il laap (un’insalata fredda di carne macinata servita con riso tostato e verdure).

Con pochi spiccioli è possibile consumare una zuppa, un pad thai o un qualsiasi altro piatto cucinato nei tanti banchetti presenti a bordo strada: mediamente, ognuno di questi piatti in porzione abbondante ha un costo che non supera i 60 baht (1,60 euro).

Cenare in ristorante

Una cena in ristorante in Thailandia ha un costo di gran lunga maggiore rispetto allo street food, ma la spesa rimane sempre piuttosto contenuta rispetto ai prezzi a cui siamo abituati in Occidente. Generalmente, per una cena in un ristorante di medio livello non si arriva a spendere più di 5-6 euro, mentre per una cena elegante in un ristorante di lusso il costo sale a 15-20 euro.