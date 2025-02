Produzione di mele: i numeri del 2023

La produzione di mele in Europa per la stagione 2023 è stata fissata a 1.430.000 tonnellate, un dato che segna una leggera revisione rispetto alle previsioni iniziali. Dopo un avvio promettente lo scorso anno, la stagione attuale ha mostrato un inizio più lento, con un mercato che ha faticato a decollare fino a novembre. Tuttavia, il mese di dicembre ha portato una ripresa significativa, con un aumento delle vendite e una qualità delle mele giudicata molto soddisfacente.

Fattori che influenzano il mercato

Vincent Guérin, responsabile degli affari economici dell’Association Nationale Pommes Poires, ha sottolineato che la scarsità di agrumi e i prezzi elevati hanno avuto un impatto sul consumo di frutta esotica durante le festività. Questo ha contribuito a creare un mercato più attivo per le mele, favorendo una ripresa delle vendite a gennaio. La qualità delle mele e le condizioni climatiche favorevoli hanno ulteriormente sostenuto questa tendenza positiva.

Prospettive per la seconda metà della stagione

Guardando al futuro, Guérin ha affermato che gli indicatori per la campagna 2024/25 sono positivi. Le scorte di mele al 1° gennaio erano leggermente inferiori rispetto all’anno precedente, ma superiori alla media degli ultimi tre anni, che erano stati caratterizzati da deficit. Questo scenario suggerisce che la stagione potrebbe proseguire senza particolari preoccupazioni, con una domanda che potrebbe rimanere sostenuta, soprattutto per le varietà bicolori, che potrebbero scarseggiare nella terza parte della stagione.

Conclusioni sull’andamento della produzione di mele

In sintesi, la stagione 2023/2024 per la produzione di mele in Europa si presenta come un anno “perfettamente normale”. Nonostante le sfide iniziali, il mercato ha mostrato segnali di ripresa e gli esperti sono ottimisti riguardo alle prospettive future. Con una domanda in aumento e una qualità delle mele soddisfacente, il settore sembra pronto a affrontare le sfide che si presenteranno nei prossimi mesi.