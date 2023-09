Quanto si spende per mangiare al Qafiz in Calabria? Menù, specialità e prezzi del rinomato ristorante stellato dello chef Nino Rossi.

Se vi trovate in Calabria e volete regalarvi un’esperienza gastronomica indimenticabile, in un luogo incantevole e con una cucina di alta qualità, il ristorante Qafiz potrebbe essere la scelta giusta per voi. Inaugurato nel 2016, il Qafiz è un piccolo ristorante gourmet situato in una casa di campagna immersa tra gli ulivi dell’Aspromonte. Lo chef è Nino Rossi, un giovane talento che propone una cucina creativa basata sulla valorizzazione delle materie prime locali e delle tradizioni calabresi, con sguardo aperto verso l’innovazione.

L’ambiente

Il Qafiz si trova a Santa Cristina d’Aspromonte, in Località Calabretto, all’interno una dimora storica risalente al 1700. Dal 2023 Casa Qafiz può ospitare fino a 4 ospiti nelle sue due stanze, Acacia e Sorbara, le quali hanno accesso all’ampio giardino e alla piscina. La tenuta è circondata da ettari di ulivi, che contribuiscono a creare un’atmosfera di relax, in piena armonia con la natura.

L’ambiente del ristorante è intimo e accogliente, con un arredamento sobrio ed elegante, che ha mantenuto molti dei suoi elementi storici, come i pavimenti in graniglia, le volte a crociera e a botte. La piccola sala con soli 4 tavoli, per un totale di 16 coperti, contribuisce a creare un’atmosfera raccolta e rendere il ristorante particolarmente esclusivo.

Menù e prezzi

La cucina di Qafiz è una cucina di ricerca, che parte dalla tradizione calabrese per reinterpretarla in chiave moderna e originale. Lo chef Nino Rossi ama sperimentare con gli ingredienti e le tecniche, creando piatti sorprendenti e raffinati, che esaltano i sapori e i profumi del territorio. La sua filosofia è quella di rispettare la stagionalità e la qualità delle materie prime, prediligendo i prodotti locali e a km zero. Una cucina di altissimo livello tutta da scoprire, insignita nel 2023 con una stella Michelin.

Il Qafiz propone un unico menù degustazione composto da 10 portate e comprensivo di acqua naturale o frizzante, che cambia periodicamente in base alla disponibilità dei prodotti e alla creatività dello chef. Tra le creazioni dello chef citiamo la trota cruda con fagioli pappaluni, arancio candito, artemisia e le linguine con estratto di carapaci al barbecue, salmoriglio al pino laricio.

Il costo del menù degustazione è di 135 euro a persona, vino o altre bevande escluse.