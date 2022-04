Descrizione

I quadrotti ai mirtilli sono dei soffici e golosi dolcetti molto simili ai classici brownies al cioccolato americani, che di preparano in pochi minuti con ingredienti semplicissimi. Sono una vera delizia per grandi e piccini, ideali da gustare con un tè o un infuso caldo sia a colazione, sia come goloso spuntino pomeridiano.