Descrizione

Amate cucinare il pesce fresco in modo semplice, leggero e genuino? Provare la deliziosa gallinella in guazzetto: teneri filetti di pesce cotti in padella con pomodorini freschi, olive e origano, ottimi da servire caldi con del pane tostato. Una ricetta facile e veloce, ottima da portare in tavola in qualsiasi occasione con un contorno a piacere.