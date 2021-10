Quadrotti di ricotta e limone: ricetta semplice e golosa

Descrizione

I quadrotti di ricotta e limone sono dei golosi dolcetti senza glutine dall’aspetto simile ai brownies, irresistibilmente cremosi e invitanti. Si preparano in una manciata di minuti e possono essere serviti con successo in svariate occasioni: a colazione e a merenda con un tè caldo o come invitante dessert di fine pasto. Provateli: il loro sapore delicato e agrumato vi conquisterà al primo assaggio!