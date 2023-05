Saranda è una delle gemme nascoste dell’Albania: una meravigliosa città costiera che affaccia sul Mar Ionio, nota per le sue spiagge da cartolina, caratterizzate da acque turchesi cristalline e sabbia bianchissima. Oltre alle famose spiagge di Ksamil, un piccolo villaggio situato a 17 km da Saranda, sono presenti innumerevoli calette lungo la costa, nelle quali ci si può rilassare godendosi il paesaggio incontaminato.

Non solo mare: Saranda è una cittadina ricca di storia e cultura. La città è circondata da siti archeologici, tra cui le rovine dell’antica città di Butrinto, risalente al X secolo a.C., dichiarata Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nel 1992.

Se il mix di bellezze naturali, storia e cultura non dovesse bastarvi, sappiate che Saranda è famosa anche per la sua ottima cucina: piatti di pesce fresco a volontà, ma non solo. A Saranda è possibile le tante specialità tipiche della cucina albanese, la quale è nota per i suoi piatti gustosi e speziati, che molto hanno in comune con la cucina balcanica e turca.

Siete curiosi di saperne di più? Proseguite la lettura e scoprite quanto costa mangiare a Saranda in Albania e quali piatti assaggiare almeno una volta durante il viaggio.

Cucina tipica: quali piatti assaggiare a Saranda?

Uno dei piatti più amati dell’Albania è sicuramente il tavë kosi: si tratta di un delizioso sformato cotto al forno a base agnello cotto in brodo, riso e una salsa di uova e yogurt.

Sempre a base di carne, vi suggeriamo di provare le qofte: polpette albanesi insaporite con erbe aromatiche e spezie, che solitamente vengono grigliate o fritte.

Un altro stufato molto amato è il fergese, un piatto originario di Tirana che si prepara peperoni, pomodori e ricotta salata, spesso riproposto anche con l’aggiunta di carne e servito con del pane tostato.

Se si vuole optare per un piatto vegetariano, la jahni me fasule è perfetta. È sostanzialmente una zuppa di fagioli e pomodoro, cremosissima e saporita.

Anche i speca te mbushura (peperoni ripieni di riso), spesso di trovano in versione vegetariana senza carne, così come i sarma (involtini di foglie di vite, cavolo o bietola) e i byrek di pasta sfoglia ripieni di spinaci e formaggio.

In Albania di prepara anche il bakllava: un dolce di origine turca a base di pasta fillo, mandorle, pistacchi e sciroppo di miele.

Quanto costa mangiare a Saranda?

Saranda è tra le città più turistiche dell’Albania, per cui è semplice trovare una vasta selezione di ristoranti e luoghi in cui mangiare.

Oltre ai ristoranti di pesce fresco, molti dei quali offrono anche una suggestiva vista mare, sono presenti numerose trattorie che propongono nel loro menù i piatti tipici della cucina tradizionale albanese, incluse le specialità di cui vi abbiamo precedentemente parlato.

Solitamente, un pranzo completo con portata principale, contorno e dolce, ha un prezzo medio che oscilla tra i 15 e 25 euro a persona. Il costo può variare in base alla zona e ai piatti selezionati.

Naturalmente, non mancano i ristoranti di cucina internazionale, in cui poter gustare specialità provenienti da ogni parte del mondo (una pizza costa in media 5 euro) e i piccoli chioschi in cui mangiare dell’ottimo street food e risparmiare con una spesa che varia da 5 a 10 euro.