Quanto dura la peperonata in frigo e come conservarla correttamente per preservarne il gusto: consigli utili e accorgimenti da rispettare.

La peperonata è uno dei piatti estivi più amati: una ricetta tradizionale italiana diffusa in tutta la Penisola, che nella sua versione classica viene preparata con peperoni di diverso colore, cipolla e pomodoro. Può essere servita come semplice contorno con del pane fresco o delle bruschette, oppure utilizzata come condimento per la pasta. La peperonata è piuttosto semplice da preparare e può essere servita con successo in qualsiasi occasioni. È deliziosa sia calda che fredda, meglio ancora se servita il giorno dopo, così da lasciare il tempo agli ingredienti di assestarsi. In questo articolo, vi spieghiamo come conservare al meglio la peperonata in frigorifero, per preservarne il gusto e l’aroma inconfondibile.

Quanto dura la peperonata in frigorifero?

La peperonata si può conservare in frigorifero per un tempo massimo di 2-3 giorni. Per una corretta conservazione, consigliamo di attendere che sia completamente fredda e trasferirla all’interno di un un contenitore a chiusura ermetica. Questo semplice accorgimento, consente di preservare il sapore della peperonata ed evitare contaminazioni. In alternativa, potete riporla all’interno di una ciotola coperta con della pellicola per alimenti.