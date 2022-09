Quanto tempo dura la salsiccia aperta in frigo e come conservarla? Una guida con tutte le indicazioni sulla durata e sulle tecniche di conservazione.

La salsiccia fresca è un alimento tanto versatile in cucina, quanto facilmente deperibile. Se avete in programma di cucinare un ottimo ragù di salsiccia per dei malloreddus alla campidanese o desiderate preparare una gustosa torta salata con la quale stuzzicare il palato dei vostri ospiti, vi consigliamo di acquistarla in giornata.

Cosa accade se non si ha il tempo di recarsi al supermercato il giorno stesso e si deve necessariamente fare la spesa in anticipo? Quanto tempo può essere conservata la salsiccia fresca in frigorifero, senza rischiare che vada a male? E ancora: quali regole occorre rispettare per una conservazione ottimale? In questa guida abbiamo cercato di rispondere a queste e altre domande.

Quanto tempo dura la salsiccia in frigo?

La salsiccia fresca è un prodotto lavorato per il quale è ammessa la sola aggiunta di additivi alimentari ad azione antiossidante, come acido acetico, acido lattico, acido citrico e acido ascorbico.

L’assenza di conservanti rende la durata della salsiccia fresca decisamente più breve rispetto alla salsiccia secca, la quale può essere trattata con l’aggiunta di conservanti come nitriti e nitrati.

Se confezionata in atmosfera protettiva, la salsiccia fresca può essere conservata in frigorifero fino a 2-3 giorni. Dopo l’apertura è sempre bene consumarla entro 24 ore. Se invece acquistate la salsiccia dal vostro macellaio di fiducia, vi consigliamo di riporla all’interno di appositi sacchetti per alimenti e cucinarla entro 1-2 giorni.

La salsiccia stagionata conservata sottovuoto può essere conservata in frigorifero per tempi più lunghi (fate sempre affidamento alla data di scadenza indicata sulla confezione). Dopo l’apertura, copritela con della pellicola per alimenti e consumatela entro alcuni giorni.