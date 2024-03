I ravioli cinesi migliori di Paolo Sarpi a Milano: la classifica

E' proprio in zona Paolo Sarpi che potrete assaporare ravioli cinesi che vi rapiranno il cuore: scopriamo quali sono i locali migliori!

I ravioli cinesi, con la loro delicatezza e varietà di sapori, sono un’eccellenza culinaria che incarna l’arte gastronomica della cucina cinese. Queste piccole delizie ripiene, preparate con maestria, sono un tripudio di gusto e tradizione: possono essere ripieni di carne, verdure o frutti di mare, offrendo una sinfonia di sapori ad ogni boccone.

Assaporare i ravioli cinesi è un viaggio culinario irresistibile, verso la lontana Cina.

I ravioli cinesi migliori di Paolo Sarpi

A Milano, tutti gli amanti di questa terra e soprattutto di questa cucina, hanno un posto di fiducia dove recarsi: Paolo Sarpi, un viale che si dirama in viette laterali, dove la cultura cinese si esprime in tutta la sua allegria e particolarità.

E’ proprio qui che potrete assaporare ravioli cinesi e molto altro, che vi rapiranno il cuore: scopriamo quali sono i locali migliori!

Mu dimsum

Il locale è uno dei più apprezzati dai cittadini meneghini, e non solo, per via della autenticità con cui propone la cucina cinese.

Non perdetevi assolutamente il bao nero al vapore con oro, ripieno di maiale bio caramellato, ma anche i ravioli al vapore al tè matcha ripieni di astice.

Ravioleria Sarpi

Un grande classico: Ravioleria Sarpi è ormai un’istituzione in questa zona di Milano: i ravioli cinesi son il vero pezzo forte, venendo serviti caldi al momento oppure da cuocere a casa.

Un altro piatto da provare in Ravioleria Sarpi sono i Baozi, dei soffici paninetti fritti ripieni di carne: pazzeschi!

Maoji Street Food

Se state passeggiando tra gli interessanti negozietti di Paolo Sarpi e vi viene fame, fermatevi da Maoji Street Food per assaporare cibo cinese da portare via e mangiare camminando: raviolo cinesi, baozi, involtini e molto altro.

Dim Sum

Se siete alla ricerca di qualcosa di più sofisticato ed elegante, Dim Sum è il luogo giusto: prelibati ravioli dai mille colori, ripieni di prodotti di alta qualità, accompagnati da ottimi vini. La location è molto accogliente e caratteristica, dove sembra di essere stati trasportati veramente in Cina!