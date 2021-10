Descrizione

La quiche di polenta è una gustosa torta salata ideale da portare in tavola come primo, piatto unico o sfizioso stuzzichino per l’aperitivo. Se amate le classiche torta salate di pasta sfoglia e pasta brisée, apprezzerete senz’altro questa favolosa alternativa senza glutine, altrettanto rustica e ricca di gusto. Oggi vi proponiamo questa squisita quiche con un delizioso ripieno vegetariano di formaggio e pomodorini, ma voi potete utilizzare gli ingredienti che più vi piacciono, prendendo ispirazione dalla nostra raccolta di torte salate.