Descrizione

Lo stufato di verdure alla marocchina è una variante vegetariana del tradizionale tajine di carne o pesce tipico della cucina magrebina, ideale da servire come contorno o piatto di accompagnamento per il cous cous o dei legumi. Questo stufato di verdure è molto semplice da cucinare, leggero e ricco di gusto, arricchito con numerose spezie ed erbe aromatiche, tra cui prezzemolo, cumino e paprika. Per preparare al meglio questa ricetta è consigliabile utilizzare un’apposita tajine in ceramica, che consente un’ottimale cottura al vapore, ma in sua assenza potete servirvi di una capiente pentola, possibilmente in terracotta.