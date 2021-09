Descrizione

I cordon bleu di polenta sono una squisita variante dei tradizionali cordon bleu di carne di pollo, farciti con il classico e irresistibile ripieno di prosciutto cotto e formaggio filante. Potete prepararli in pochi minuti e servirli sia come antipasto, sia come gustoso secondo piatto da gustare con un contorno a piacere. Dorati e croccanti in superficie, così sfiziosi e saporiti che conquisteranno al primo assaggio tutta la famiglia.