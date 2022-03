Descrizione

Goloso, invitante e aromatico: lo strudel di mele fatto in casa è un dolce a dir poco sfizioso, ideale da gustare a colazione, a merenda o come raffinato dessert di fine pasto. La ricetta che vi proponiamo è una versione semplificata del tradizionale strudel tipico del Trentino Alto Adige, che prevede la sostituzione della pasta strudel fatta in casa con la croccante pasta sfoglia già pronta.