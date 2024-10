Un primo piatto festivo e raffinato

I ravioli al salmone, ricotta e lime con burrata rappresentano un’idea innovativa per un primo piatto da servire durante le festività. Questa ricetta, proposta dalla food blogger Federica Carucci, è perfetta per sorprendere i vostri ospiti con un piatto dal sapore fresco e avvolgente. La combinazione di salmone affumicato e ricotta, arricchita da un tocco di lime, rende questi ravioli un’esperienza culinaria unica.

Ingredienti freschi e preparazione semplice

Per preparare i ravioli, è fondamentale utilizzare ingredienti freschi e di qualità. La ricetta prevede l’uso di farina, uova, salmone affumicato, ricotta, lime e burrata. La preparazione inizia con l’impasto della pasta fresca, che deve riposare per garantire una consistenza perfetta. Una volta stesa la pasta, si procede a creare i dischi per i ravioli, farciti con un ripieno cremoso di ricotta e salmone, insaporito con lime e aneto. La chiusura dei ravioli è un momento cruciale: è importante sigillare bene i bordi per evitare che il ripieno fuoriesca durante la cottura.

Un tocco di eleganza con la salsa di burrata

La salsa di burrata è il vero tocco di classe di questo piatto. Frullata con grana e latte, crea una crema avvolgente che accompagna perfettamente i ravioli. Per completare il piatto, si possono aggiungere noci tostate e un filo d’olio, insieme a qualche foglia di maggiorana o santoreggia per un tocco di freschezza. Questo piatto non solo è delizioso, ma anche visivamente accattivante, perfetto per le occasioni speciali.